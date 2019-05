Milan-Frosinone 2-0, i rossoneri vincono col brivido: ora attendono il risultato dell’Atalanta [FOTO]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è appena conclusa un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Milan-Frosinone. Vittoria fondamentale per i rossoneri che ora attendono il risultato dell’Atalanta contro la Juventus. Al 4′ ci prova Suso ma il sinistro dello spagnolo è centrale, facile parata di Bardi. Al 10′, occasione per Borini ma il suo tiro a botta sicura viene respinto dalla difesa ciociara. A metà primo tempo ci prova un paio di volte il Frosinone ma la palla finisce sempre distante dalla porta difesa da Donnarumma. Al 30′ arriva la più grande occasione della prima frazione: Bakayoko scaglia un sinistro dal limite, la palla esce di poco alla sinistra di Bardi. In avvio di ripresa altra occasione per Borini, che spreca tutto calciando alto solo davanti a Bardi. Al 48′ Abate atterra Paganini in area e Manganiello fischia il penalty. Dal dischetto Ciano si fa parare il rigore da Donnarumma. Il Milan trova nuove energie e Borini ha una nuova occasione ma anche stavolta manda a lato. Al minuto 57 il Milan passa: tiro di Borini e zampata di Piatek che torna al gol. Al 66′ splendida punizione di Suso che bacia l’interno della traversa e si infila per il 2-0 del Milan che chiude i giochi. Nel finale occasione per Valzania, attento ancora una volta Donnarumma. In alto la FOTOGALLERY.