MLS, Atlanta non si ferma: arriva la quinta vittoria consecutiva

La MLS continua a regalare grande spettacolo, non si ferma la corsa di Atlanta che ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, la squadra di Frank De Boer dopo un avvio difficile che aveva portato solo 2 punti in 4 gare cambia marcia e continua la striscia di risultati utili consecutivi, 1-0 contro Vancouver grazie al gol realizzato su rigore dal venezuelano Josef Martinez al 29′. Atlanta sale a quota 20 punti in classifica, al terzo posto nella Eastern Conference a soli 4 punti dal D.C. United capolista fermato sullo 0-0 da Toronto. In Western Conference vittoria di Seattle, vittoria 2-1 contro Orlando e sorpasso ai Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic al secondo posto con 25 punti.