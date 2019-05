Napoli-Inter 4-1, tifosi nerazzurri furiosi sui social

Nella serata di ieri è andato un match interessante valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli ed Inter, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Si tratta di una sconfitta pesante per il club nerazzurro che adesso si giocherà nell’ultimo match la qualificazione alla prossima Champions League, deve vincere in casa contro l’Empoli, squadra in lotta per la salvezza. E nelle ultime ore sono arrivate diverse reazioni social. Durante la trasmissione Diretta Stadio, il commentatore interista Filippo Tramontana si è scatenato: “Una squadra veramente indecente l’Inter oggi. I tifosi non meritano di vedere una squadra del genere in una partita del genere”, ha detto al 2-0, aggiungendo poi: “I giocatori dell’Inter camminano, sono vergognosi! Cosa vuoi dire di una partita del genere? Senza palle, senza organizzazione, senza testa, senza niente. Dominati per 70 minuti e senza voglia di reagire”. Dopo il 4-0: “Nascondetevi, ma come si fa? Non si puo’ fare una figura del genere. Vergognoso, veramente vergognoso”.

Tanti i messaggi anche sui social: “Presi a pallate da una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo da mesi. Si devono vergognare tutti, nessuno escluso”, “Ci giochiamo la Champions, ultimo miserabile obiettivo di una altrettanto miserabile stagione all’ultima giornata di campionato: siete proprio delle merde”, “Vediamo se domenica prossima riuscite nell’impresa di non qualificarvi per la Champions, fenomeni”, “Indegni non meritate nemmeno la qualificazione alla Coppa Intertoto che manco esiste piu'”. Soddisfatti invece i tifosi del Napoli: “Manca ancora una giornata, ma possiamo certamente dire che, anche quest’anno, il Napoli ha concluso uno stupendo campionato”, “Immensi. Li abbiamo umiliati”, “E gli interisti muti!”, “Siamo orgogliosi di voi!”.

“Prestazione di alta qualita’ e intensita’, quello che volevamo per noi e per i nostri tifosi: della nostra stagione possiamo essere orgogliosi”, ha scritto su Twitter Faouzi. Ruiz ha scritto “Bravi ragazzi”, cosi’ come Malcuit ha commentato “Complimenti a tutti”. Koulibaly, ha commentato: “Grande vittoria! E che emozione gli applausi del San Paolo per il campionato della Serie A, al momento della sostituzione e alla fine della partita”.