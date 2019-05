Fiorentina, Nardella: “Domenica tutti al Franchi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo la sconfitta della Fiorentina a Parma, ha invitato tutti i tifosi viola allo stadio domenica prossima per la sfida al Genoa, decisiva in chiave salvezza: “Ora tutta la città deve unirsi, tirare fuori tutte le energie che ha per abbracciare questa squadra. Domenica tutti al Franchi, tifosi e non tifosi, non deve restare nemmeno un posto libero”. “Dobbiamo tutti essere concentrati per quest’ultima sfida, nessuno di noi aveva pensato di arrivare a questo punto – ha concluso il sindaco -. Ma adesso bisogna riempire il Franchi fino all’ultimo posto disponibile per stare vicino alla squadra e salvarci. Stop alle polemiche, ogni discussione è rimandata a dopo la fine del campionato e unico obiettivo è la salvezza”.