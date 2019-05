Psg, Neymar salta gli UNFP Awards: notte a Parigi con Rihanna

In corsa per il titolo di miglior giocatore della stagione in Ligue 1, Neymar era assente ieri sera alla cerimonia degli UNFP Awards. Il fuoriclasse brasiliano del Psg sospettava forse sarebbe stato premiato il suo compagno di squadra e di reparto, Kylian Mbappé, autore di 32 gol in campionato, e così ha trovato di meglio da fare nella notte parigina. Il 27enne, numero 10 dei campioni di Francia, ha così postato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae, in un locale non specificato, assieme alla cantante americana Rihanna, definita nel post “regina e donna di potere”.