La nuova Reggina di Mimmo Toscano: i primi nomi in entrata, le conferme ed il modulo [FOTO]

Idee chiare in casa Reggina. E’ stata una giornata importante per il club amaranto, il presidente Luca Gallo si è ripreso anche storia, Sant’Agata e marchio, adesso per completare l’opera manca solo lo stadio, anche da questo punto di vista la situazione sembra ben indirizzata con il numero uno amaranto pronto ad un nuovo regalo ai tifosi ed in tempi brevi. La dirigenza sta pensando già alla prossima stagione ed il primo tassello è stato già individuato: si tratta dell’allenatore Mimmo Toscano. Come anticipato ormai da giorni su CalcioWeb è l’ex Feralpisalò l’uomo scelto per tentare la promozione in Serie B. La conferma è arrivata dallo stesso presidente Gallo: “sarà un tecnico di categoria che ha ottenuto più di una promozione”. Pochi dubbi sulla figura di Toscano.

La nuova Reggina di Mimmo Toscano

Partiamo dal modulo. Mimmo Toscano è un allenatore in grado di adattarsi ai calciatori a disposizione e considerando anche i precedenti con Drago in panchina la nuova Reggina dovrebbe schierarsi con la difesa a 3, due dunque i moduli a disposizione, il 3-5-2 o il 3-4-1-2 con una variabile che potrebbe portare anche ad un 3-4-2-1. Alcune certezze per la prossima stagione, Gasparetto in difesa, Kirwan sull’out destra, Salandria e Zibert a centrocampo, in attacco Bellomo, Strambelli, Doumbia e probabilmente anche Baclet. Due punti interrogativi come Conson e De Falco. Gasparetto sarà un punto fermo mentre il primo acquisto per la prossima stagione dovrebbe essere Francesco Cosenza, con Conson possono formare un trio affidabilissimo ma non è da escludere una cessione di quest’ultimo con l’arrivo di un calciatore con i piedi buoni tra Gasparetto e Cosenza. A centrocampo è necessario l’arrivo di un calciatore sull’out sinistro, il nome è quello di Donnarumma del Monopoli, tante le squadre interessate al calciatore ma la Reggina ha tutte le carte per convincerlo. Diverse le soluzione per l’attacco, Strambelli può rappresentare il calciatore in grado di fare la differenza tra le linee con possibilità di partire anche da mezzala, una certezza dovrebbe essere Doumbia, al momento in coppia mettiamo Bellomo ma la Reggina è alla ricerca di un attaccante di categoria da doppia cifra, difficile al momento ipotizzare un nome così come quello del portiere, sarà un estremo difensore di esperienza con Farroni come alternativa. Altre soluzioni possono essere Bellomo trequartista, oppure due calciatori di qualità come Strambelli e Bellomo dietro la prima punta.

La nuova Reggina di Toscano in attesa di portiere ed attaccante