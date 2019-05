Oliver Kragl annuncia le nozze con Alessia Macari

Matrimonio per il centrocampista del Foggia Oliver Kragl e la showgirl Alessia Macari. Questa mattina il calciatore ha pubblicato una storia su Instagram e sull’immagine si legge “Oggi e per sempre”, frase accompagnata dall’emoji di due sposini e due cuoricini. Anche la showgirl ha pubblicato una serie di storie sul social network nella giornata di ieri, è stata organizzata una festa di addio al nubilato. “Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. Sara’ una festa dove scorreranno fiumi di alcol e musica. Io saro’ vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza”. Con queste parole aveva ufficializzato le nozze l’ex Ciociara di Avanti un altro in un’intervista alla rivista Chi.