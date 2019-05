Palermo in Serie C, Lotito commenta così

“Non esprimo giudici su cose che non sono di mia competenza”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio e azionista della Salernitana, Claudio Lotito, che ha deciso di commentare così a chi gli chiede un giudizio sul caos che ha colpito il campionato di Serie B negli ultimi giorni, il Palermo è stato infatti retrocesso in C e i play-out prima annullati e ora in sospeso dopo che il Tar ha accolto il ricorso del Foggia.