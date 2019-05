Caos Palermo, il sindaco si rivolge all’Avvocatura per un’azione legale

Caos in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C. Nelle ultime ore il sindaco di Palermo ha dato mandato all’Avvocatura comunale di verificare, “anche, ma non solo, in raccordo con la Societa’ Palermo calcio”, la possibilita’ di azioni legali contro la retrocessione in serie C stabilita dal Tribunale federale della Figc. Come si legge in una nota del Comune, l’obiettivo è “la tutela dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra”, e “dell’immagine di Palermo”, contro “azioni intraprese da organi ed enti, che potrebbero danneggiare la citta’ nel suo complesso”.