PANCHINA MILAN – Il Milan è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Frosinone, il club rossonero è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma la situazione è appesa ad un filo per la squadra di Gattuso che dovrà sperare in un passo falso di Inter o Atalanta ed ottenere tre punti sul campo della Spal. Il pensiero è rivolto inevitabilmente alla prossima stagione, il Milan non potrà permettersi una nuova stagione sottotono e per questo motivo la dirigenza sta lavorando per programmare il futuro, non sono da escludere sorprese. Sembrava deciso il futuro dell’allenatore Gennaro Gattuso con il divorzio quasi annunciato, adesso secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la situazione sembra essere cambiata con il Milan che starebbe valutando la conferma del tecnico. Una decisione definitiva verrà presa al termine del campionato ma le quotazioni di Gattuso possono essere considerate in risalita anche senza la qualificazione in Champions League. Potrebbe invece dimettersi Leonardo a causa di alcune frizioni, si pensa alla rescissione.