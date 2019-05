Panchina Roma, rebus allenatore: adesso in pole c’è Giampaolo e la Samp…

PANCHINA ROMA – Si è da poco conclusa una stagione deludente in casa Roma, il club giallorosso ha fallito anche la qualificazione in Champions League, adesso programma il futuro e non può permettersi nuovi errori. La Roma continua la ricerca al nuovo allenatore, dopo Conte è sfumato anche Gasperini, nelle ultime ore il tecnico ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il rinnovo, gialorossi dunque costretti a guardare altrove. Adesso tra i profili seguiti c’è anche quello di De Zerbi del Sassuolo ma al momento la soluzione principale sembra quella che porta a Giampaolo della Sampdoria, difficile invece la pista Mihajlovic. E la Sampdoria? Per il club blucerchiato potrebbe aprirsi una soluzione clamorosa, quella che porta a Gennaro Gattuso, fresco di divorzio con il Milan.