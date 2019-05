Panchina Roma, striscione razzista contro Mihajlovic

“Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. E’ la scritta vergognosa firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn’ apparsa questa mattina su un muro della Capitale in relazione alle voci su un possibile contatto tra l’allenatore del Bologna e la Roma per la panchina giallorossa. Il club è alla ricerca di un sostituto di Ranieri. La pista Mihajlovic non sembra calda per la Roma anche per il disappunto dei tifosi e per i trascorsi laziali. Proprio nelle ultime ore è crollata la quota di Fonseca, tecnico dello Shakhtar.