PANCHINA UDINESE – L’Udinese è reduce dal successo davanti al pubblico contro la Spal, tre punti d’oro che hanno permesso di ipotecare la salvezza nel campionato di Serie A, un risultato non scontato considerando le difficoltà incontrate in stagione. Il merito dell’obiettivo raggiunto è anche e soprattutto del tecnico Tudor, subentrato ancora una volta a stagione in corso ha risollevato le sorti della squadra e ha conquistato la salvezza, il club bianconero è infatti già salvo considerando la classifica avulsa ed adesso può preparare al meglio l’ultima partita contro il Cagliari. La dirigenza sta lavorando inoltre per la prossima stagione, sembra certa a questo punto la conferma in panchina di Tudor, l’allenatore ha svolto un lavoro importante e questa volta l’epilogo rispetto alla scorsa stagione sarà diverso, la conferma è probabile.