Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle di CalcioWeb: male Gerson [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Parma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un fondamentale scontro per la salvezza, vittoria decisiva per il Parma contro una Fiorentina sempre più a pezzi, la squadra di Vincenzo Montella adesso rischia seriamente la retrocessione in Serie B. Finisce 1-0, decide un autogol da parte di Gerson. Festa per il Parma. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Parma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (3-4-3): Sepe 6; Iacoponi 5.5, Gagliolo 6, Bastoni 5.5; Gazzola 6.5, Kucka 5.5, Stulac 5.5 (dal 68′ Scozzarella 5.5), Barillà 6.5; Gervinho 5.5 (dal 530 Grassi 5.5), Ceravolo 6, Sprocati 5.5 (dall’84’ Dimarco s.v.). All. D’Aversa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont 6; Milenkovic 6, Ceccherini 5.5, Vitor Hugo 6, Biraghi 6; Benassi 6.5, Veretout 6, Gerson 5; Mirallas 5.5 (dal 28′ Dabo 5) (dall’83’ Vlahovic s.v.), Simeone 5 (dal 69′ Muriel 5.5), Chiesa 6. All. Montella.