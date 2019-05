Playoff Serie C, Catanzaro eliminato: il presidente Noto è una furia

Playoff Serie C – Sono andate in scena partite molto importanti valide per i playoff di Serie C e che hanno regalato clamorosi colpi di scena fino alla fine. Nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro che non è andato oltre il pareggio contro il Feralpisalò, eliminazione per il club calabrese con il presidente Noto furioso al termine della partita: “la partita la stavamo vincendo. Il gol loro da come è nato l’abbiamo visto tutti, un calcio d’angolo inesistente. Vedrò ancora meglio le immagini, l’arbitro dovrà rispondere anche di un atteggiamento irriguardoso nei confronti della nostra squadra”.

“Sul 2-1 sono fioccati i cartellini gialli nei nostri confronti e al loro portiere che ha perso tempo dal primo minuto fino alla fine niente. Non so cosa pensare, se è un disegno già prestabilito. Se è così il sottoscritto lascia. Lo sport è bello perché va giocato ad armi pari. Ma se c’è una situazione ben definita lo dicano pure. La squadra ha meritato sul campo di superare il turno. Se ci sono forze occulte che lo dicano, facciamo giocare la Berretti”.