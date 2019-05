Playoff Serie C: Monza, Arezzo, Carrarese, Feralpisalò, Catania e Potenza alla fase nazionale

PLAYOFF SERIE C – Ad aprire la giornata il match tra Monza e Sudtirol, con il pareggio per 3-3 che consente ai brianzoli di volare alla fase nazionale. In serata, vittoria esterna della Carrarese a Vercelli, vittorie interne per Catania e Potenza che vanno alla fase finale. Si qualificano anche Arezzo e Feralpisalò. Adesso, spazio ai play-off fase nazionale, che prenderanno il via domenica con l’andata del primo turno (oltre le 6 qualificate di stasera, in campo anche Pisa, Imolese, Catanzaro e Viterbese) e poi mercoledì 22 maggio è in programma il ritorno che definirà la griglia del secondo turno (andata 29 maggio, ritorno 2 giugno) dove entreranno in campo anche Piacenza, Triestina e Trapani.

PLAYOFF SERIE C DIRETTA LIVE

MONZA – SUDTIROL 3-3

AREZZO – NOVARA 2-2

PRO VERCELLI – CARRARESE 1-2

FERALPISALÒ – RAVENNA 0-0

CATANIA – REGGINA 4-1

POTENZA – VIRTUS FRANCAVILLA 3-1