Playoff Serie C, i pronostici di CalcioWeb: il Piacenza può ipotecare il passaggio del turno

Playoff Serie C – Si giocano le semifinali d’andata valide per i playoff di Serie C, la stagione è ormai entrata nella fase decisiva e si decidono le due squadre promosse nel campionato cadetto. La partita più interessante e che preannuncia maggiore spettacolo è sicuramente quella tra Catania e Trapani, derby siciliano che promette grande spettacolo tra due squadre attrezzate per il salto di categoria. Parte nettamente favorito il Piacenza che dovrà vedersela con l’Imolese, vera e propria sorpresa di questa stagione. Partita che si preannuncia equilibrata quella tra Arezzo e Pisa, in vantaggio la Triestina contro il Feralpisalò.

Playoff Serie C, i pronostici di CalcioWeb