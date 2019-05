Playout Serie C – Lucchese corsara, Cuneo in Serie D: il tabellino della sfida

Primi verdetti dagli spareggi playout di Serie C. Si è appena conclusa una delle due gare di ritorno previste per oggi. La Lucchese ha condannato il Cuneo alla retrocessione in Serie D e attende adesso la vincente della sfida tra Paganese e Bisceglie (alle ore 18) per determinare chi affronterà nella finale per mantenere la terza serie. Dopo il 2-0 dell’andata, infatti, la squadra toscana ha vinto per 1-0 anche il match di ritorno. Ecco di seguito il tabellino del match.

CUNEO (4-4-2): Cardelli; Cristini, Santacroce, Marin (16′ st Celia), Spizzichino (25′ st Said Mhando); Arras (1′ st Emmausso), Paolini, Suljic, Caso (16′ st Kanis); Defendi, Gissi (1′ st Jallow). In panchina: Gozzi, Tafa, Emmausso, Alvaro, Ferrieri, Reymond, Castellana, Scarano. Allenatore: Scazzola.

LUCCHESE (4-3-1-2): Falcone; Lombardo, Martinelli, De Vito, Favale; Provenzano (51′ st Strechie), Mauri, Zanini; Bortolussi; Di Nardo (19′ st Isufaj), Sorrentino (41′ st Santovito). In panchina: Aiolfi, Bacci, Rossi, Zocco, Palmese, Fazzi, Cipriani. Allenatore: Favarin (squalificato, in panchina Langella).

MARCATORI: 33′ st Zanini

ARBITRO: Meleleo di Casarano

NOTE: pioggia battente, spettatori 1200 circa con almeno 500 tifosi ospiti. Allontanato al 14′ pt il ds del Cuneo, Borgo. Ammoniti Martinelli, Falcone, Spizzichino, Mauri, Sorrentino, Suljic. Angoli 4-4. Recupero: 2′; 6′.