Pordenone, il sogno continua: Serie B conquistata, ora la costruzione dello stadio

Una grande cavalcata, culminata con la conquista della Serie B. Entusiasmo a mille per il Pordenone, che la prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua storia tra i cadetti. La squadra questa mattina è stata accolta al municipio dal sindaco Alessandro Ciriani e dall’assessore allo sport Walter De Bortoli. Ecco le parole del primo cittadino.

“Una ‘convocazione’ in municipio ? Siete riusciti a far innamorare tutta Pordenone, farne parlare in tutta Italia, far diventare i neroverdi la squadra di tutto il territorio. Il vostro esempio di unione e sacrificio è uno sprone anche per noi. Stiamo lavorando e lavoreremo affinché il progetto Pordenone Calcio abbia gambe sempre più solide. La collaborazione tra Comune e società procederà e confermo che stiamo studiando tutte le strade possibili per costruire in città lo stadio, una cittadella dello sport capace di coniugare le esigenze del Calcio e di altre discipline e società sportive. Ringrazio i giocatori, il presidente Lovisa, tutto lo staff e il Mister Tesser, esempio di professionalità e compostezza, una città si compone di servizi di qualità, ma anche di cultura, aggregazione e sport. Una squadra in serie B arricchisce il biglietto da visita della nostra comunità“.