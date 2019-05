Premio alla carriera a Cassano, l’ex attaccante: “ringrazio Giovanni Galli”

“Ti ringrazio, Giovanni Galli, per il premio alla carriera e soprattutto mi dispiace non esserci per dei problemi che ho avuto e che Pierluigi Pardo sa essere personali, ma niente di cosi’ tanto grave, che si possono risolvere. Spero di vederti presto, ci sara’ occasione per rifare un nostro incontro. Un abbraccio grande”. Sono le dichiarazioni dell’ex calciatore Antonio Cassano attraverso un videomessaggio mostrato nel corso della cerimonia di presentazione a Firenze del memorial ‘Niccolo’ Galli’ svoltasi quest’oggi.