Premio Gentleman, vince Andrea Barzagli: tutti gli altri riconoscimenti

Serata di grande sport e spettacolo a Milano, dove si è appena conclusa un’altra edizione del Premio Gentleman, vinto dal difensore centrale della Juventus e della Nazionale Andrea Barzagli. Una serata trascorsa alla Scuola militare Teuliè di Milano dove sono stati riconosciuti i valori di lealtà e sportività, di quel fair play, di cui purtroppo spesso si sente parlare ma che poco si pratica. Quest’anno come non mai il Premio Gentleman si è schierato contro il razzismo riconoscendo a Inter e Milan un impegno forte, in prima linea per dire basta a ogni forma di discriminazione. L’ha fatto il Milan con la campagna ‘Rispetto per Tutti’, con il suo capitano Alessio Romagnoli. L’ha fatto l’Inter con la campagna ‘Buu’, promossa dal presidente Steven Zhang in prima persona. E poi c’è Genova, la tragedia del Ponte Morandi. L’organizzazione nei nomi di Gianfranco Fasano e Federico Aloisi, hanno deciso di donare un defibrillatore alla città di Genova, per la nuova area sportiva che sorgerà in Valpolcevera. Grazie all’aiuto di Inter, Milan e Charity Stars, sono state messe all’asta le maglie di Romagnoli e De Vrij, i cui proventi andranno a Fondazione Milan e Fondazione Pupi.

Questi i riconoscimenti assegnati nel corso della serata:

Premio Gentleman Fair Play Serie A, assegnato con i voti espressi dai tifosi di tutta Italia ad Andrea Barzagli.

Premio Gentleman Serie B ‘Pier Mario Morosini’, assegnato da giuria della stampa sportiva su nomination della Lega Serie B al capitano del Brescia Daniele Gastaldello.

Premio speciale miglior gol della stagione Ac Milan, votato dagli abbonati di Milan Tv, Krzysztof Piatek.

Premi speciale miglior gol della stagione Fc Inter, votato dagli abbonati di Inter Channel, Lautaro Martinez.

Premio speciale Gentleman rivelazione Ac Milan, assegnato da comitato organizzatore a Davide Calabria.

Premio speciale Gentleman rivelazione Fc Inter, assegnato da comitato organizzatore a Lautaro Martinez.

Premio Gentleman Fc Internazionale, assegnato con i voti espressi dai tifosi a Stefan De Vrij.

Premio Gentleman Ac Milan, assegnato con i voti espressi dai tifosi a Alessio Romagnoli.

Premio speciale Gentleman per lo spettacolo, Roby Facchinetti.

Premio speciale Gentleman Uomo di Sport assegnato da Comitato Organizzatore a Demetrio Albertini.

Premio speciale Gentleman Uomo di Sport assegnato da Comitato Organizzatore al Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici.

Premio speciale Fedeltà, assegnato da Comitato Organizzatore ad Andrea Ranocchia.

Targa menzione Talento Gentleman a Marco Pompetti, Primavera Inter.