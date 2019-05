Pronostici Serie A 38^ giornata, i consigli di CalcioWeb: occhio Inter, l’Empoli è in forma

Pronostici Serie A – 38^ ed ultima giornata di Serie A. Tra domani e domenica pomeriggio, le gare che non hanno ormai nulla da chiedere. In serata viene il bello e, a parte Cagliari-Udinese, tantissime saranno le emozioni che regalerà il turno finale del massimo campionato. Intrecci pazzeschi Champions-Salvezza, con l’Inter che cerca punti per l’Europa contro un Empoli in lotta per la permanenza. Occhi puntati sul vero e proprio spareggio tra Fiorentina e Genoa, squadre che mai avremmo pensato – lo scorso gennaio – potessero rischiare di retrocedere. Ecco tutti i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

Pronostici Serie A

ATALANTA-SASSUOLO 1 – Sembra difficile che gli orobici possano farsi sfuggire la possibilità di ottenere una storica qualificazione in Champions. Risultato quasi scontato.

FIORENTINA-GENOA UNDER – Partiamo da questo presupposto: è un vero e proprio spareggio e, in queste gare, tutto può succedere. I viola non vincono da una vita, anzi vengono solo da sconfitte, non molto meglio hanno fatto i rossoblu. Regnerà la paura, previsti pochi gol.

INTER-EMPOLI X – A guardare la classifica e le rose, sulla carta il risultato potrebbe sembrare scontato. Ma non c’è niente di scontato a questo punto della stagione, all’ultima di campionato. Se poi ci mettiamo anche i momenti attuali delle due squadre, ecco che l’Inter rischia grosso. A Napoli ha dimostrato di sentire troppo la pressione di sbagliare, facile che il tutto possa ripetersi con un Empoli che si giocherà le sue chance partendo da sfavorito. Rischiamo l’X.

ROMA-PARMA 1 – Parma salvo, la Roma non dovrebbe avere problemi, anche se la vittoria probabilmente non basterà.

SPAL-MILAN 2 – E’ la gara più difficile da decifrare, ma confidiamo sempre nelle tante care motivazioni. Spal temibile in casa e che ha continuato a far bene anche dopo aver raggiunto l’obiettivo, ma che non si vuole fermare e punta al decimo posto. Milan poco brillante nelle ultime gare ma incredibilmente cinico e pratico. Possibile una vittoria rossonera sofferta.