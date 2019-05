Roma, Ranieri: “Buona partita, è mancata un po’ di fortuna. De Rossi giocherà col Parma”

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di DAZN, al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Sassuolo: “Purtroppo abbiamo provato fino all’ultimo a far gol, tante volte si dice che dovevamo essere più cinici e più pronti. Forse anche un po’ più fortunati, peccato. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno lottato fino in fondo e fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo – prosegue Ranieri – Brutto primo tempo? Anche a me piace pressare alto, però la squadra questo può dare e questo ha dato. Non siamo attendisti, abbiamo aspettato il momento giusto per dar fondo alle nostre energie. Non è stata una partita facile né per noi né per loro, sono molto bravi, è difficile pressarli perché giocano a due tocchi. Questa è la loro qualità, il rammarico sono i tre punti, ci sono degli anni che non vanno bene e si sbagliano anche chiare occasioni”.

Ranieri parla anche di De Rossi: “Non ho mai pensato di farlo entrare, lo voglio pronto per domenica prossima. Deve essere la sua festa, invito i tifosi a fare la festa a Daniele e alla Roma, questo merita un capitano come lui”.