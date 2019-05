Raul come Solari e Zidane: allenerà il Castilla

Raul Gonzalez Blanco si prepara per una nuova importante esperienza in panchina sulle orme di Zinedine Zidane e Santiago Solari. Secondo quanto riporta “As” sarà il nuovo allenatore del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid che si sta giocando ai play-off la promozione nella serie B spagnola. L’ex attaccante nell’ultima stagione ha guidato prima gli under 15 e poi gli under 18 e prenderà il posto di Manolo Diaz, quest’ultimo tornerà a fare il coordinatore del settore giovanile. Nello staff del Real Madrid potrebbe entrare anche un altro grande ex, Xabi Alonso per guidare l’Under 19.