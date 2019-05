Real Madrid, Ramos nei guai: l’indiscrezione fa rumore, addio non dovuto a motivi calcistici

Un indiscrezione forte, che fa rumore. Alla base del probabile addio di Sergio Ramos al Real Madrid, infatti, sembrerebbero esserci motivi che con il calcio hanno poco a che fare. Secondo ‘El Mundo Depurtivo’, che fa riferimento ad un indiscrezione del giornalista dell’ABC Rubén Cañizares al programma ‘El golazo de Gol’, al capitano dei blancos non basterebbero 12 milioni di euro l’anno per poter ripagare il debito con il Banco Santander che ammonta a 35 milioni.

Il problema nasce da un investimento ‘sbagliato’ dello spagnolo: la società Desarrollos Immobiliarios Los Berrocales SL, di cui Ramos detiene il 49,99% del capitale. Aveva comprato dei terreni da edificare poco fuori Madrid, ma in seguito a dei problemi con il municipio, la sua compagnia non ha potuto costruire, quindi vendere nessuna casa. Arrivato il momento di dover ripagare la prima rata del debito, il calciatore e la sua società non avevano soldi. Per risolverlo, Sergio Ramos sarebbe deciso ad accettare l’offerta che un club cinese ha messo sul tavolo: al difensore della Roja andrebbero 25 milioni di euro l’anno. Tuttavia il capitano del Real starebbe cercando anche altre soluzioni, come quella di negoziare con un fondo americano per evitare il sequestro.