Risultati Serie A, 36^ giornata: diretta live a partire da stasera

Risultati Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ospita il Cagliari. Nel monday night, il Milan prova a riprendere la sua corsa in casa contro un Bologna in piena forma.

Risultati Serie A

VENERDI’

ore 20:30

Juventus-Torino

SABATO

ore 18:00

Chievo-Spal

ore 20:30

Udinese-Inter

DOMENICA

ore 12:30

Empoli-Fiorentina

ore 15:00

Lazio-Atalanta

Parma-Sampdoria

Sassuolo-Frosinone

ore 18:00

Genoa-Roma

ore 20:30

Napoli-Cagliari

LUNEDI’

ore 20:30

Milan-Bologna

LA CLASSIFICA