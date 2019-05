Paura per la madre di Nicolò Zaniolo, nel dettaglio Francesca Costa è stata rapinata questa mattina, per la seconda volta nel giro di un mese. La conferma è arrivata dallo stesso calciatore della Roma attraverso un messaggio sui social: “mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene – lo sfogo del centrocampista giallorosso in una story su Instagram – Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi…”.