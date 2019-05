Roma, Totti futuro direttore tecnico? Arrivano conferme

“Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti, dirigente della Roma in relazione alle voci che lo danno come futuro direttore tecnico giallorosso, indicazioni arrivate nella giornata di oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. Sono in corso valutazioni in casa Roma per programmare al meglio il futuro e non commettere gli stessi errori.