Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Quagliarella-Defrel sfidano Dybala-Kean

SAMPDORIA-JUVENTUS, FORMAZIONI UFFICIALI – Si gioca Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Match che ha poco significato in termini di classifica per entrambe le squadre. Ultima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, potrebbe essere l’ultima anche per Giampaolo e Quagliarella sulla sponda blucerchiata. Le formazioni ufficiali delle due squadre.

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael, Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Barreto, Linetty, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio, Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Matheus Pereira; Kean, Dybala.