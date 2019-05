Scandalo sessuale nel mondo del calcio: moglie di ex calciatore sorpresa a fare sesso in auto con un poliziotto [DETTAGLI]

Scandalo sessuale nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio la moglie di un famoso ex calciatore è stata sorpresa mentre faceva sesso con un poliziotto. L’episodio è successo in Scozia e secondo quanto riporta il quotidiano Edinburghlive il nome del comandante della Divisione di Edimburgo è Gareth Blair ed è finito sotto indagine, così come la donna. L’accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico, al momento non è stato reso noto il marito della moglie ma la certezza è che si tratta di un grande calciatore che ha giocato in grandi club scozzesi. Secondo la ricostruzione la coppia si sarebbe incontrata in palestra e dopo qualche tempo sarebbero iniziati i rapporti sessuali. I due avrebbero consumato prima in un parco pubblico e poi in automobile. “Stiamo indagando sulle accuse di potenziale criminalità nei confronti di un ufficiale e sarebbe inopportuno commentare ulteriormente”.