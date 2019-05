Semifinali playoff Serie B, nel primo atto Verona e Pescara non vanno oltre lo 0-0 [FOTO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Semifinali playoff Serie B – Dopo il successo di ieri del Benevento sul campo del Cittadella che ha avvicinato Insigne e compagni alla finale si è disputata l’altra partita valida per la semifinale dei playoff. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, si sono affrontate Verona e Pescara, due squadre protagoniste di una buona stagione ma che hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo che ha condizionato la promozione diretta. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0, adesso leggero vantaggio per il Pescara che giocherà il ritorno davanti al pubblico amico. Le due squadre si sono annullate e non sono riuscite a sfondare, niente da fare per Di Carmine da una parte e Mancuso dall’altra. Si deciderà tutto al ritorno e la qualificazione è apertissima.