SENTENZA PALERMO – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste giudiziarie, il collegio giudicante sarà riformulato.