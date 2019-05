Serie A, i migliori della stagione: la Top 11 di CalcioWeb, Sirigu garanzia

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Momento di bilanci, di giudizi. Con la stagione 2018-2019 di Serie A andata agli archivi ieri, è possibile iniziare ad analizzare ciò che è andato e ciò che non è andato. Chi ha confermato le aspettative, chi è andato oltre, chi ha fallito clamorosamente e chi poteva fare di più. CalcioWeb ha così deciso di dilettarsi in pagelloni, Top e Flop 11.

In questa pagina si approfondirà il discorso sui migliori della stagione, coloro che hanno fatto bene mantenendo un rendimento importante e continuo per tutta l’annata. E’ stato ovviamente difficile poter fare una selezione in alcuni ruoli, e proprio per questo abbiamo deciso di toglierci ogni dubbio inserendo anche una panchina composta da altri 7 calciatori. Il modulo è il 3-4-3, l’allenatore non poteva che essere lui: Gian Piero Gasperini. In alto la FOTOGALLERY con la Top 11 di CalcioWeb.