Serie A, le ultime in vista della prossima giornata: si ferma Chiellini, torna in campo Barak

Cresce l’attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, un turno decisivo per gli obiettivi delle zone alte e basse della classifica. Gara fondamentale per il Genoa contro il Cagliari, assente lo squalificato Romero al suo posto spazio a Gunter, diversi dubbi per Prandelli visti gli acciacchi di Zukanovic e Lerager che dovrebbero comunque recuperare per sabato, in attacco Pandev favorito su Lapadula.

Non può essere considerato salvo il Cagliari. Si è allenato regolarmente con la squadra Kiril Despodov mentre lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento.

In casa Juventus tiene banco l’incontro tra Agnelli e Allegri ma nel frattempo la squadra continua ad allenarsi. Alla seduta ha preso parte anche il difensore Leonardo Bonucci mentre un fastidio muscolare al polpaccio sinistro ha fermato Giorgio Chiellini. Dopo riscaldamento atletico e lavoro tecnico mini torneo con quattro squadre che hanno regalato gol e spettacolo ai presenti, poi autografi e foto.

Il tecnico dell’Udinese Tudor ha deciso di non cambiare squadra contro la Spal dopo il netto successo contro il Frosinone, D’Alessandro si è allenato in palestra per un lieve affaticamento che non preoccupa lo staff medico, in campo si è rivisto Barak, il centrocampista Barak che non gioca da dicembre per un problema alla schiena.