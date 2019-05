Serie C o B2? In attesa dei verdetti, il girone meridionale si presenterebbe così: che spettacolo!

Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi per un motivo e chi per l’altro. Per alcune di loro ci saranno da attendere i verdetti, campo ed extracampo. Nel primo caso, i playoff, che vedono coinvolte Trapani, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla e Reggina. Nessuna, una o addirittura due tra queste potrebbero ottenere il salto di categoria tramite gli spareggi. Nel secondo caso, le intricate questioni Palermo e Foggia, che sicuramente non staranno a guardare dopo i fatti di due giorni fa.

Quindi, a stagione regolare conclusa, ci siamo curiosamente imbattuti in una possibile griglia di partenza del prossimo girone meridionale di Serie C, riprendendo anche un po’ le parole di ieri di Ghirelli. Anche se qualcosa dovesse cambiare, con una retrocessa tra Bisceglie e Paganese dopo i playout e qualche promossa dai playoff, grosso modo sarebbero queste le squadre a parteciparvi, tenendo ovviamente conto di Viterbese e Rieti, che partiranno dal girone B o C in seguito al numero di partecipanti totali. Oltre alle due retrocesse dalla B, come detto, c’è curiosità per il ritorno di piazze importanti come Bari e Avellino, risalite dalla D dopo il fallimento. Ecco la griglia parziale ed attuale del girone C di Serie C: quanto spettacolo!

Avellino

Bari

Bisceglie o Paganese

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Foggia

Monopoli

Palermo

Picerno

Potenza

Reggina

Rende

Trapani

Sicula Leonzio

Siracusa

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese e/o Rieti