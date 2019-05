Serie C, paura prima del turno di playoff: raid vandalico, distrutta sede della società

Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società, sono stati presi di mira la segreteria dei direttori Ermanno Pieroni ed Emiliano Testini, rotti vetri, forzato porte e buttato all’aria archivi e scaffali, probabilmente l’obiettivo era l’incasso di mercoledì scorso quando l’Arezzo ha affrontato il primo impegno nei play off, adesso nella prossima gara sfida contro la Viterbese. L’Arezzo ha presentato denuncia ai carabinieri che adesso verificheranno le telecamere di sicurezza.