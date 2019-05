Ore di grande tensione nel campionato di Serie C e brutto episodio che si è verificato stasera a Viterbo durante la partita tra Viterbese ed Arezzo. Nel dettaglio il presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava, sarebbe stato colpito con un pugno alle spalle dopo aver imboccato il tunnel degli spogliatoi, il numero uno del club si era diretto sotto il settore ospiti per salutare i propri tifosi. Al suo rientro dalla tribuna sono arrivati insulti e poi, imboccato il tunnel degli spogliatoi, La Cava sarebbe stato colpito alle spalle, il presidente ha riportato escoriazioni sulla testa e perdendo i sensi per alcuni istanti. “Il Presidente sta bene, restiamo tranquilli, pensiamo solo a sostenere la squadra. Non cadiamo in eventuali tranelli di provocazioni. Il secondo tempo che dobbiamo ancora giocare, rappresenta per tutti noi un anno di sacrifici. Rimaniamo tranquilli e pensiamo a non fare il gioco degli avversari. Sosteniamo piu’ che mai la squadra nei prossimi 45′ che possono rappresentare il nostro futuro. Vi mando questo messaggio anche a nome del Presidente La Cava che vi saluta tutti! Forza Arezzo!!” e’ il contenuto del post pubblicato dal ds aretino Ermanno Pieroni.