Si sono da poco concluse le tre finali dei Playoff di Serie D che consentiranno alle vincitrici di sperare nell’eventuale ripescaggio in Serie C. Larghi successi nei derby per Modena e Matelica, mentre il Lanusei si è imposto di misura sul Latte Dolce Sassari.

FINALI PLAY-OFF RISULTATI

Modena-Reggio Audace 4-1

Matelica-Recanatese 4-0

Lanusei-Latte Dolce Sassari 1-0