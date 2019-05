Inter, Spalletti: “A Napoli per vincere, Ancelotti è un grande. Icardi vuole restare”

Le parole del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match in programma domani sera in casa del Napoli. L’allenatore nerazzurro presenta così il match: “Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare e siamo nelle condizioni di farle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene, nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere alcune partite che però abbiamo disputato nella maniera giusta. Quella di domani non è una sfida come quella in casa della Lazio dello scorso anno, ma è comunque importantissima e quindi diventa fondamentale arrivarci nel migliore giusto”.

Sulla situazione delle panchine, specie quella della Juventus, Spalletti dice: “Il nostro è un lavoro complicato perché abbiamo un ruolo importante, bello e difficile, ma ora a me interessa un solo allenatore, Ancelotti, un maestro del nostro mestiere, una persona che stimo sotto tutti gli aspetti, uno dei più grandi che abbiamo avuto nel nostro calcio”.

Immancabile la domanda su Icardi: “Io do sempre valore a quel che si dice, per me Icardi è un bravo ragazzo ed è un grande calciatore, se dice a due giornate dalla fine quello che ha detto c’è da prendere in considerazione le sue parole, vuol dire che vuole restare“.

Spalletti spende parole al miele anche per Lautaro Martinez: “Mi aspettavo la sua convocazione nell’Argentina. Fare una stagione in un club come l’Inter dà sicuramente forza, convinzione, conoscenze diverse a tutti e ora è un giocatore ancora più forte di quando è arrivato. La qualità che spicca è sicuramente il carattere e anche per questo è da grandi club”.