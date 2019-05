Spezia-Cittadella 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Moncini super [FOTO]

1 /27 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Spezia-Cittadella 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Si è da poco conclusa la partita dei playoff di Serie B tra Spezia e Cittadella, 1-2 il risultato finale grazie ad un super Moncini autore di una doppietta. Il Cittadella che passa in vantaggio con Moncini dopo 22 minuti. Nella ripresa reazione da parte dello Spezia che trova il pareggio con Maggiore, al 66′ è ancora Moncini a portare nuovamente in vantaggio il Cittadella per il definitivo 1-2. Cittadella in semifinale e che adesso dovrà vedersela con il Benevento.

Spezia-Cittadella 1-2, le pagelle di CalcioWeb

SPEZIA (4-3-3): Lamanna 6; Terzi 6, Capradossi 6.5, Vignali 5.5, Augello 5.5; Ricci 6 (40′ st Bartolomei sv), Maggiore 6 (27′ st Da Cruz 5.5), Mora 6; Galabinov 5.5, Gyasi 5 (23′ st Bidaoui 6), Okereke 6.5. In panchina: Manfredini, Baroni, De Col, Brero, Crimi, Crivello, Bastoni, De Francesco, Pierini, Ligi. Allenatore: Marino 6. CITTADELLA (4-4-2): Paleari 7.5; Benedetti 6 (34′ st Cancellotti 6), Adorni 6, Frare 6 (26′ st Drudi 6), Ghiringhelli 5.5; Branca 6.5, Iori 6, Siega 6.5; Panico 6, Moncini 7.5, Finotto 6 (23’st Diaw 6). In panchina: Maniero, Camigliano, Pasa, Proia, Rizzo, Schenetti, Bussaglia, Parodi, Scappini. Allenatore: Venturato 6. ARBITRO: Fourneau di Roma 1 6. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. RETI: 22′ pt Moncini, 7′ st Maggiore, 21′ st Moncini. Ammoniti: Siega, Panico, Branca. Angoli: 9-7. Recupero: 1′ pt, 6′ st.