Teramo, accordo per la cessione delle quote da Campitelli a Franco Iachini

Il Teramo Calcio, club militante in Serie C, comunica in una nota che nella tarda serata di ieri è stato raggiunto l’accordo economico tra Luciano Campitelli e l’imprenditore teramano Franco Iachini, per la cessione della totalità delle quote sociali afferenti al Presidente del sodalizio biancorosso. Entro i primi giorni di giugno – si legge – il passaggio di consegne verrà ratificato presso uno studio notarile, mentre i dettagli dell’intesa saranno esposti in una successiva conferenza stampa.