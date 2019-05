Tiki Taka, Claudio Raimondi: “Nelle prossime ore le dimissioni di Leonardo. Arriverà Campos. Come allenatore…”

L’inviato di Mediaset Claudio Raimondi ha parlato a Tiki Taka della situazione del Milan. In particolare nelle prossime ore sono attese le dimissioni di Leonardo: “Nelle prossime ore c’è da attendersi le dimissioni di Leonardo, arriverà Campos dal Lille. Non è da scartare l’ipotesi Jardim per la panchina, abile a lavorare con i giovani. Sono ore di riflessione”. In collegamento a Tiki Taka presente anche Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna ed ex allenatore del Milan che si schiera dalla parte di Gattuso: “Ha vissuto difficoltà importanti, un cambio di società e secondo me ha fatto un buon campionato. Andare in Champions non era facile”. Gattuso ha avuto la seconda media punti nel post-Allegri (dietro a Seedorf) ed ha ottenuto il miglior risultato dal 2012 ad oggi ma a quanto pare non basterà per essere riconfermato.