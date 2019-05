Il Torino chiude con il botto, 3-1 contro la Lazio e brividi per l’addio di Moretti [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ andata in archivio la stagione per Torino e Lazio, partita scoppiettante nel match della 38^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo della squadra di Walter Mazzarri, la stagione per i granata è stata veramente importante. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno invece chiuso con una sconfitta ma i biancocelesti possono consolarsi con la vittoria della Coppa Italia. Il Torino vince con il risultato di 3-1 una partita emozionante per l’addio del difensore Moretti, in rete Iago, Lukic e De Silvestri che ha chiuso definitivamente i conti, per la Lazio non basta la rete di Ciro Immobile. Il Torino raggiunge la Roma con 63 punti, la Lazio ferma a 59. In alto la fotogallery.