Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Belotti contro Immobile

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma per la 38^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 in campo Torino e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, trofeo che ha salvato la stagione che nel complesso non può essere considerata entusiasmante, nel dettaglio qualche passo falso di troppo. Molto bene invece la stagione per gli uomini di Walter Mazzarri. Le formazioni ufficiali del match.

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. All.Inzaghi