Torino, Mazzarri: “Ad Empoli è quasi la finale delle finali…”

“Empoli-Toro è una finale? È quasi la finale delle finali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fatto delle cose straordinarie”. Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parlando ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della gara contro i toscani. Il Toro non ha mi vinto in trasferta ad Empoli: “Questa è una difficoltà in più però io dico la verità: quest’anno mi sono reso conto che abbiamo sfatato tanti tabù e questo fa ben sperare. Anche perché la squadra, come ho detto prima, in questo momento sembra che abbia fatto un salto di qualità e se la gioca con ogni squadra, in ogni campo“.

“Mancare la qualificazione? Queste sono cose di cui preferirei parlare dopo la partita con la Lazio, perché i bilanci si fanno alla fine. Saremo liberi di fare delle considerazioni mentre adesso con due partite e 6 punti in palio dobbiamo concentrarci come abbiamo fatto fino ad ora, come è il mio credo da sempre e dunque ci concentriamo sul prossima partita contro l’Empoli. I risultati degli altri non si controllano e ripeto che dobbiamo lavorare su di noi perché abbiamo fatto tante cose buone, bisogna migliorarle ancora, non accontentarsi mai e fare più punti possibili. I bilanci si fanno dopo l’ultima partita. Cosa manca al Toro per entrare nel gruppo dietro le big? Mancano due partite, alla fine dirò tutto e faremo le nostre considerazioni e soprattutto anche su come dovrebbe iniziare il prossimo anno ma adesso non è il momento“.

Capitolo formazione. “L’ho già detto anche ai ragazzi domani saremo 14 in campo, 11 più i cambi. Dunque Berenguer, Iago e Zaza potrebbero giocare tutti e tre… ma ho già detto troppo…mi sono sbilanciato, domani vedrete. Lukic è cresciuto in maniera importante. C’è Tomas che sicuro da sempre ci sarà questo ballottaggio e poi ci sono anche Baselli, Meitè, sono quattro titolarissimi e tre scenderanno in campo. Abbiamo bisogno dei tifosi, bisognerebbe che lo stadio fosse per la maggior parte granata, ci hanno sempre sostenuto e a questa partita tengo ancora di più perché giustamente da parte dell’Empoli ci sarà uno stadio caldo perché loro si giocano tanto mi piacerebbe che i nostri ragazzi sentissero il calore della nostra tifoseria, quando vengono in massa si fanno sentire“.