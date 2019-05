Tottenham o Liverpool: chi alzerà la coppa? I pronostici di William Hill per la finale di Champions League

Dopo il trionfo del Chelsea sull’Arsenal in Europa League, nella finale di Champions League si fronteggiano altri due top team britannici, Tottenham e Liverpool. Se i primi affrontano per la prima volta una finale in questa competizione, i secondi sono la formazione inglese che vi ha preso parte in più occasioni, ben nove: in cinque casi si sono aggiudicati il trofeo, ma le ultime due volte – nel 2007 e nel 2018 – sono stati sconfitti. Guardando all’esito dei 90 minuti, la bilancia di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, pende a favore dei Reds: il segno 1 moltiplica la posta per 4.33, il pareggio vale 3.60 e il segno 2 scende ulteriormente fino a raggiungere quota 1.85. I ragazzi di Klopp sono favoriti anche considerando l’opzione Vincente Coppa in Mano: 1.50 contro i 2.62 degli Spurs. Il Liverpool, d’altronde, ha vinto entrambi gli scontri di Premier di questa stagione contro il club guidato da Pochettino. Il Tottenham, dal canto suo, non ha vinto nessuno dei primi tre match della fase a gironi di questa Champions League: è la seconda volta che, pur mancando l’appuntamento con la vittoria nelle prime tre partite del girone, un club arriva in finale. A precedere i londinesi è stata l’Inter nel 2010, che poi si aggiudicò la coppa dalle grandi orecchie.

Da tenere d’occhio le Speciali Combo di William Hill, che propongono Liverpool Vincente, Over 4 Cartellini, Over 10 Calci D’Angolo a 10.00; la stessa combinazione con però il Tottenham Vincente arriva addirittura a 21.00. Da capogiro, poi, l’opzione Liverpool Vincente a Zero, Entrambe Le Squadre Over 3 Calci D’Angolo In Entrambi I Tempi, che sulla lavagna del bookmaker spicca a 476.00. I ragazzi di Pochettino dovranno guardarsi da diversi pericoli in campo: quest’anno in Champions solo il Porto ha mandato più giocatori in rete (dieci) rispetto al Liverpool (nove). Inoltre, nessun club ha concesso più goal finora in questa stagione del torneo rispetto al Tottenham, che ne ha subiti ben 17: il 41% di questi è arrivato nei primi quindici minuti di gioco. Per l’occasione William Hill propone ai tifosi accattivanti Combo Marcatori per associare i marcatori della partita al Risultato 1X2: ad esempio, il goal di Lucas Moura combinato con la vittoria degli Spurs si gioca a 7.50, mentre il pareggio nei 90 minuti e una rete di Harry Kane insieme valgono 8.00. Nessuno conosce il calcio meglio di William Hill e, in occasione dell’attesissima finale di Champions League, il bookmaker britannico ha testato le conoscenze degli italiani sui campioni che in campo fanno sognare i tifosi. William Hill li ha così sfidati a pronunciare correttamente i nomi di alcuni dei protagonisti del calcio internazionale: come se la saranno cavata? Il video con la risposta è disponibile qui: https://news.williamhill.it/calcio/champions-league-quiz/

Le quote in dettaglio*:

Sabato 1 giugno:

4.33 Tottenham, 3.60 pareggio, 1.85 Liverpool