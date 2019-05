A differenza di Guardiola e Sarri, Pochettino non si è detto sicuro di proseguire con certezza la sua avventura al Tottenham, aprendo difatti a possibili scenari futuri. Ecco le sue parole ai microfoni di “Cadena Cope”.

“Il mio futuro non dipende dal risultato della finale di Champions. Avevamo un progetto quinquennale in cui l’obiettivo era portare il Tottenham ai più alti livelli e giocare la Champions una volta terminati i lavori per lo stadio. E invece siamo in Champions già da tre anni. Ora bisogna capire cosa verrà dopo. E’ importante sapere cosa pensano il presidente e la proprietà per il futuro, qual è il nostro obiettivo. Il nostro progetto non era vincere la Champions ma finire lo stadio. Non ho alcun obiettivo, non mi permetto di sognare a lungo termine. Il calcio ti porta dove meriti e come allenatore mi ha portato dove meritavo di essere“.