Tutti su Nicolas Pépé, adesso è libero. Il suo allenatore: “Se ne andrà”

E’ tra i calciatori maggiormente corteggiati dalle big d’Europa e, adesso è certo, quest’estate in tante proveranno ad accaparrarselo. Prima, su Nicolas Pépé c’era il rischio di non conoscere il suo futuro, visto che era ancora legato al Lilla. Ma da ieri, dopo le dichiarazioni del suo allenatore, il calciatore è ufficialmente libero.

“Nicolas Pépé se ne andrà“, ha detto il tecnico del Lilla, Christophe Galtier, dopo il 5-0 inflitto ieri all’Angers. “E’ così, è la vita, è il calcio di oggi. Nicolas è corteggiato da tutti i più grandi club d’Europa. Quando l’ho abbracciato, gli ho detto di prendersi il tempo di pensare, come ha sempre fatto. Ha disputato una stagione meravigliosa, lo deve anche ai suoi compagni. Deve fare la scelta migliore“.

L’attaccante ivoriano, che ha realizzato 22 reti e 11 assist in 37 partite, piace moltissimo al Manchester United, che per averlo sarebbe pronto a investire una cifra importante, e al Bayern Monaco, che lo vorrebbe per ringiovanire la sua linea offensiva.