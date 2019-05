Ufficiale, Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter

“FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre piu’ il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”, è questo il comunicato ufficiale dell’Inter che nelle prossime ore dovrebbe annunciare l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Si conclude così l’esperienza sulla panchina nerazzurra, arrivato nell’estate del 2007 nella sua prima stagione aveva centrato all’ultima giornata, con l’incredibile vittoria in rimonta sulla Lazio la qualificazione in Champions League, piazzamento confermato anche nell’ultimo campionato, eliminazioni nelle fasi a gironi di Champions, deludente invece il percorso in Coppa Italia.