Ultima spiaggia per il Genoa, Prandelli: “Settimana particolare, a Firenze per vincere”

O la va o la spacca. Il momento delicato del Genoa, in campo e fuori, conoscerà una pagina importante domani. Attualmente terzultimi ed in Serie B, con una sconfitta a Firenze i liguri sarebbero matematicamente retrocessi. Gara da giocare sul filo dei nervi, in cui non bisogna sbagliare nulla. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, che detta le linee guida durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

“Cercheremo di essere determinati ma anche molto attenti nel non commettere situazioni paradossali: serviranno molta determinazione e molta testa. E’ stata una settimana particolare. Conosciamo l’importanza di questa partita e dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra prestazione, che tutto è ancora nelle nostre mani. Quando avremo la testa e la mentalità per fare qualcosa di importante, dovremo essere presenti. I tifosi accompagneranno la squadra a Firenze e non sentirsi soli è straordinario. E’ una partita per tutti, c’è in palio una cosa grande e coi nostri tifosi avremo la possibilità di avere più stimoli. Il mio passato in viola? Il destino è crudele ma è nelle nostre mani. Dobbiamo essere dentro la partita con grande serenità e capacita’, le emozioni, che sono solo mie, non intaccano nulla“.

“Durante la stagione ho sempre avuto la percezione che avremmo dovuto lottare fino alla fine. Nelle ultime 10 partite abbiamo creato molte occasioni, ma facciamo fatica a realizzare. Domani, però, non esiste la paura, solo determinazione. Risultato di Inter-Empoli? Non è possibile preparare una partita sulla gestione di un risultato. Dobbiamo arrivare a Firenze per vincere. Giocheremo per questo“.